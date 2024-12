Macht bereits jetzt seinen Einfluss auf die Republikaner im Kongress geltend (picture alliance / AP Photo / Alex Brandon)

Alle Vertreter seiner Partei sollten dort gegen das bereits ausgehandelte Gesetzespaket für eine Übergangsfinanzierung stimmen. Zugleich drohte er Republikanern, die doch mit Ja votieren, Konsequenzen an. Diese müssten dann mit Schwierigkeiten bei ihrer Wiederwahl rechnen, indem etwa Herausforderer in Vorwahlen gegen sie antreten könnten. Damit erhöht Trump das Risiko einer Haushaltssperre, die in den USA Shutdown genannt wird und dort in der Nacht zu Samstag in Kraft träte.

In der Folge käme beispielsweise die Arbeit von Bundesbehörden und anderen staatlichen Institutionen zum Erliegen, viele Staatsbedienstete würden unbezahlt nach Hause geschickt.

