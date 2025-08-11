US-Präsident Trump will Obdachlose aus Washington verdrängen. (Anadolu Agency / IMAGO / Fatih Aktaş)

Vergangene Woche hatte der Republikaner erklärt, wenn die Stadt Washington sich nicht zusammenreiße, habe man keine andere Wahl, als sie unter Bundeskontrolle zu stellen. Dann würde sie so geführt, wie es richtig sei. Trump verwies dabei auf den möglichen Einsatz der Nationalgarde.

Gemäß einem Gesetz von Jahr 1973 wird Washington von einer vom District of Columbia gewählten Regierung verwaltet - einschließlich des Bürgermeisters -, wobei der Kongress eine Aufsichtsfunktion hat. Trump hatte schon häufiger signalisiert, dass ihm diese Sonderregelung missfällt. Washington D.C. liegt was die Zahl der Obdachlosen angeht in den USA laut offiziellen Angaben auf Platz 15.

