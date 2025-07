Donald Trump (picture alliance / Sipa USA)

Trump veröffentlichte in seinem Onlinedienst Truth Social Schreiben an Brunei, Algerien, Libyen, Moldau, die Philippinen und an den Irak. Die Aufschläge sollen ab dem 1. August gelten. Am Montag hatte Trump bereits Briefe an 14 andere Regierungen veröffentlicht.

In den Briefen, die fast identisch zu denen vom Montag sind, kündigt Trump Zölle in Höhe von 30 Prozent für Algerien, Libyen und den Irak an. Für Moldau und Brunei sollen Zölle von 25 Prozent gelten, für die Philippinen Importaufschläge von 20 Prozent.

