Nach russischen Angriffen auf Kiew

Er finde es "widerlich", was Russland mache, sagte Trump im Weißen Haus in Washington. Zuvor hatte Kiew 16 Todesopfer und 155 Verletzte nach einem abermaligen Beschuss mit Raketen- und Drohnen gemeldet. Trump drohte dem Kreml erneut mit Sanktionen, äußerte zugleich jedoch Zweifel, ob diese Staatschef Putin beeindrucken würden. Darüber hinaus kündigte er eine bevorstehende Moskau-Visite seines Sondergesandten Witkoff an.

Am Dienstag hatte der US-Präsident sein Ultimatum an Putin für eine Waffenruhe auf knapp zwei Wochen verkürzt. Neben Sanktionen gegen Russland stehen hohe Strafzölle gegen Handelsparnter Moskaus im Raum. Betroffen davon wären vor allem Indien und China als Großabnehmer russischen Öls.

