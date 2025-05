USA

Trump verspricht Verdoppelung der Stahl- und Aluminiumzölle

In einer Rede vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs hat US-Präsident Trump eine deutliche Erhöhung der Zölle auf Stahl angekündigt. Man werde die Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 auf 50 Prozent verdoppeln, sagte Trump in Pennsylvania. Dies werde den Wirtschaftszweig weiter schützen.