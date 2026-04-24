Bewertet sein Vorgehen gegen den Iran positiv: US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA)

Die Feuerpause werde um drei Wochen verlängert, erklärte Trump in seinem Onlinedienst. Der US-Präsident hatte zuvor Vertreter der beiden Länder zu Gesprächen in Washington empfangen.

Mit Blick auf den Iran hatte Trump zuvor erklärt, er sehe sich nicht unter Druck, den Konflikt rasch zu beenden. Im Gegensatz zu Teheran habe er alle Zeit der Welt. Zudem behauptete er, das iranische Militär sei zerstört und die Blockade der Straße von Hormus funktioniere. Zu einer möglichen Vereinbarung mit dem Iran meinte Trump, es werde erst dann ein Abkommen geben, wenn es gut für die Vereinigten Staaten und deren Verbündete sei.

Am Dienstag hatte der US-Präsident eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg auf vorerst unbestimmte Zeit verlängert.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.