"Habe viel Energie und gute Gene": US-Präsident Donald Trump (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Er sagte dem "Wall Street Journal", er nehme täglich und präventiv blutverdünnendes Aspirin ein, und dies auch in einer höheren Dosis als von Ärzten empfohlen. Das führe dazu, dass seine Haut leicht blaue Flecken bekomme. In amerikanischen Medien waren zuvor Bilder etwa mit Verfärbungen an Händen und Schwellungen an Knöcheln verbreitet worden.

Zu Berichten, er nehme zu viel ungesundes und stark verarbeitetes Essen zu sich, erklärte der 79-Jährige, er wolle daran nichts ändern und habe gute Gene sowie viel Energie. Weiter erklärte Trump, er schlafe wenig und beginne seine Arbeitstage früh. Wenn Bilder ihn in Meetings etwa mit geschlossenen Augen zeigten, schlafe er nicht, sondern langweile sich oder erhole sich nur kurz.

