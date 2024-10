Donald Trump im Wahlkampf. (AP / Evan Vucci)

Er würde ihn innerhalb von zwei Sekunden feuern, sagte Trump in einem Podcast. Der Sonderermittler hatte eine Anklage gegen Trump vor einem Bundesgericht in Washington erwirkt. Hintergrund waren dessen massive Versuche der Wahlmanipulation nach seiner Niederlage gegen den Demokraten Biden im Jahr 2020. Smith leitete auch das Strafverfahren in der Dokumentenaffäre in Florida ein - welches eine von Trump ernannte Richterin jedoch stoppte.

Ein US-Präsident ist nicht befugt, einen Sonderermittler zu entlassen, aber falls Trump wiedergewählt wird, könnte er einen neuen Justizminister ernennen, der dies wiederum tun könnte.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.