US-Präsident Trump (picture alliance / Newscom | Al Drago)

Das Land werde keine Einladung zu dem Treffen in Miami erhalten, schrieb Trump auf seiner Internetplattform Truth Social. Er warf Südafrika erneut vor, gewaltsam gegen weiße Farmer vorzugehen und sprach von einem Genozid. Trump hatte dies auch als Begründung dafür genannt, dass er seine Teilnahme am G20-Gipfel am vergangenen Wochenende im südafrikanischen Johannesburg abgesagt hatte.

Für seine Behauptung gibt es keine Belege. Die Regierung in Südafrika hatte den Vorwurf bereits mehrfach zurückgewiesen. Trump kritisierte außerdem, das Land habe sich zum Abschluss des G20-Gipfels in Johannesburg geweigert, den jährlich wechselnden Vorsitz symbolisch an die USA zu übergeben.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.