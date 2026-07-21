US-Präsident Trump droht Kanada erneut mit massiven Handelszöllen. (picture alliance / Sipa USA)

Zur Begründung warf er dem Nachbarland vor, es habe amerikanische Autos sowie Alkohol- und Milchprodukte unfair benachteiligt. Nach Angaben des Weißen Hauses sollen die Zölle in 30 Tagen in Kraft treten. Ausgenommen sein sollen lediglich Energieprodukte, Kalidünger, Fisch und kritische Mineralien. Die Nachrichtenagentur AP zitiert zudem einen Regierungsvertreter, wonach Trump seine Berater angewiesen habe, weitere Zölle gegen Kanada zu prüfen. Diese sollten nach Ansicht des Präsidenten verhängt werden, weil die Waldbrände in Kanada die Luftqualität in den USA beeinträchtigt hätten.

Neben einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern könnten sich die Maßnahmen erneut negativ auf die Weltwirtschaft auswirken.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.