Nach Videokonferenz mit Europäern

US-Präsident Trump (imago / Yuri Gripas / MediaPunch)

Ein Dreiertreffen würde er begrüßen, sollte seine Zusammenkunft mit Putin erfolgreich verlaufen, sagte Trump nach der Videokonferenz. Die Schalte bewertete Trump als „sehr gut“. Zugleich drohte er Russland erneut mit „sehr schwerwiegenden Konsequenzen“, sollten die russischen Angriffe auf die Ukraine nicht enden. Russland hatte seine Offensive in den vergangenen Tagen noch einmal intensiviert.

Europäische Erwartungen an Trump formuliert

Bei der Schaltkonferenz hatten die teilnehmenden EU-Staaten ihre Erwartungen an Trump bezüglich des Treffens mit Putin formuliert. Bundeskanzler Merz sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj, er gehe davon aus, dass Trump bei seinem Treffen mit Putin versuchen werde, eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg zu erreichen. Man habe dem US-Präsidenten die Botschaft mitgegeben, dass bei dem Treffen die europäischen und ukrainischen Sicherheitsinteressen gewahrt werden müssten. Merz erklärte zudem, die Europäer hätten der amerikanischen Seite deutlich gemacht, dass bei weiteren Treffen die Ukraine mit am Tisch sitzen müsse. Zudem seien robuste Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg erforderlich.

Selenskyj fordert mehr Druck auf Putin

Selenskyj, der während der Konferenz im Kanzleramt war, betonte, dass der Druck auf Putin erhöht werden müsse, wenn er sich nicht zu einem Waffenstillstand bereit erkläre. Er habe Trump gesagt, dass Putin keinen Frieden wünsche, sondern die Ukraine komplett einnehmen wolle. Die Runde war auf Initiative des Bundeskanzlers zustandegekommen. Sie sollte eine gemeinsame Linie des Westens vor dem Treffen Trumps mit Putin am Freitag in Alaska finden.

Auch von der Leyen, Rutte, Macron und Starmer zugeschaltet

Neben Merz, Selenskyj und Trump waren zu der Videokonferenz EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, EU-Ratspräsident Costa und Nato-Generalsekretär Rutte zugeschaltet sowie Frankreichs Staatspräsident Macron, der britische Premierminister Starmer, Italiens Regierungschefin Meloni und der finnische Präsident Stubb. Darüber hinaus war Polen in verschiedenen Runden durch Staatsoberhaupt Nawrocki beziehungsweise Regierungschef Tusk vertreten.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.