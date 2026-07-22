Frauenhasser

Wie der "Telegraph" meldet, will das Weiße Haus trotz Widerstand in Teilen von Trumps Umfeld nicht intervenieren. Der Anwalt der beiden Brüder hatte erklärt, sich gegen die Auslieferung zu wehren. Die Männer hatten sich Schutz durch die Trump-Regierung erhofft. Die britische Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung vor. Am Wochenende wurden sie in Miami festgenommen.
Die ehemaligen Kickboxer erreichen mit expliziter Frauenverachtung Millionen Menschen im Netz. Sie zählen zu den einflussreichsten Akteuren der sogenannten "Manosphere". Das ist eine Szene, die Hypermaskulinität und Antifeminismus verbreitet. Zudem propagieren sie in ihrer Ideologie das Streben nach extremem Reichtum, um sich der angeblich totalen Kontrolle durch Staat und Gesellschaft zu entziehen. Viele Anhänger bezahlen für die Aktivitäten der Tate-Brüder im Netz. Experten warnen seit Langem vor einem erheblichen Radikalisierungspotenzial.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.