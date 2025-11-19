US-Präsident Trump löst das Ressort von Bildungsministerin Linda McMahon auf. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matt Rourke)

Wie das Weiße Haus mitteilte, sollen das Arbeits-, Innen-, Außen- und Gesundheitsministerium einige der Aufgaben der Behörde übernehmen. Bildungsministerin McMahon hatte bereits im März die Entlassung von mehr als 1.300 Mitarbeitern angekündigt.

Die demokratische Senatorin Warren kritisierte das Vorhaben als Angriff auf das öffentliche Bildungswesen. Der republikanische Abgeordnete Fitzpatrick warnte vor Risiken für Schüler durch die Umstrukturierung ohne Kontrolle des Kongresses. Die Lehrergewerkschaft AFT befürchtet, dass die Verteilung auf mehrere Ministerien werde zu mehr Verwirrung und bürokratischen Hürden führen wird.

Das Bildungsministerium in den USA wurde 1979 gegründet. Trump hatte im März erklärt, er wolle die Bildung an die Bundesstaaten zurückgeben.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.