Panama- und Suezkanal

Ein Containerschiff passiert den Panamakanal- (picture alliance / dpa / Alejandro Bolivar)

Dies müsse sowohl für militärische als auch kommerzielle Schiffe gelten, schrieb Trump auf seinem Online-Dienst Truth Social. Er habe Außenminister Rubio gebeten, sich umgehend um diese Angelegenheit zu kümmern.

Der Panamakanal wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom Ingenieurkorps des US-Heeres gebaut. Am 31. Dezember 1999 übergaben die USA die Verwaltung an Panama. Der Suezkanal liegt in Ägypten und verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Damit wird der Seeweg zwischen Europa und Asien erheblich verkürzt. Der Suezkanal ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.