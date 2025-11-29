Vor Präsidentenwahl in Honduras

Honduras' Ex-Präsident Juan Orlando Hernandez in Handschellen (Archivfoto 2022) (AFP/Photo by Str)

Dieser sei "hart und unfair" behandelt worden, hieß es zur Begründung. Der konservative Politiker war 2024 in den USA unter anderem wegen Drogenhandels zu 45 Jahren Haft verurteilt worden. Zugleich gab Trump eine Empfehlung für die morgen in Honduras stattfindenden Präsidentschaftswahl ab und verband dies mit Hilfszusagen. Sollte der konservative frühere Bürgermeister der Hauptstadt Tegucigalpa, Asfura, gewinnen, könne das mittelamerikanische Land auf die Unterstützung der USA setzen. Im Falle eines anderen Wahlausgangs aber werde Washington "kein Geld verschwenden".

Als aussichtsreiche Kandidaten neben Asfura gelten die linksgerichtete Kandidatin Moncada und der liberale Bewerber Nasralla.

