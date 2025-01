Donald Trump will den Bau von Windrädern in den USA komplett gestoppt sehen. (picture alliance / Anadolu / Nathan Posner)

Windturbinen seien ein ökonomisches und ökologisches Desaster, meinte der Republikaner. Es solle keine einzige während seiner Regierungszeit installiert werden. Wind sei die teuerste Energie und funktioniere nur mit massiven Staatssubventionen, die man nicht weiter zahlen werde.

Trump, der das Präsidentenamt am Montag antritt, stellt den menschengemachten Klimawandel immer wieder in Frage. Zugleich wirbt er für die Förderung fossiler Energien. Die Klimaschutzpolitik von Präsident Biden will er beenden.

