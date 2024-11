Donald Trump, gewählter 47. Präsident der USA, will Öl- und Gasmanager Chris Wright als Energieminister berufen. (imago / UPI Photo / Allison Robbert )

Der Chef des Unternehmens Liberty Energy solle Bürokratie abbauen, um Investitionen in fossile Brennstoffe anzukurbeln, erklärte Trump. Wright sei ein Pionier, der dabei geholfen habe, die amerikanische Schieferrevolution in Gang zu setzen. Beim Fracking wird in Erdschichten enthaltenes Erdgas, sogenanntes Schiefergas, mit Chemikalien und Druck extrahiert. In den USA wird die Methode seit Jahren intensiv eingesetzt, was zu einem massiven Anstieg der dortigen Gasförderung geführt hat. Wegen der hohen Umweltrisiken ist es stark umstritten.

Wright hat Klimawandel-Aktivisten als Panikmacher bezeichnet und die Bemühungen der Demokraten zur Bekämpfung der globalen Erwärmung mit dem Kommunismus sowjetischer Prägung verglichen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.