Nach Attacken im Wahlkampf

US-Präsident Trump hat den neuen New Yorker Bürgermeister Mamdani getroffen. (picture alliance / Newscom / Yuri Gripas)

Trump sagte über den Politiker der Demokraten, er sei sich mit dem 34-Jährigen in viel mehr Dingen einig, als er gedacht habe. Er werde Mamdani unterstützen, ein großartiger Bürgermeister zu werden. Mamdani sagte, er wolle in Partnerschaft mit dem Präsidenten die hohen Lebenshaltungskosten für New Yorker senken. Das sei ein Anliegen auch vieler Trump-Wähler, mit denen er gesprochen habe.

Trump hatte Mamdani im Wahlkampf wiederholt als "Kommunisten" und "Judenhasser" beschimpft und gedroht, Bundeshilfen für New York zu streichen. Mamdani versprach im Wahlkampf eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er dies über höhere Steuern für Reiche und Unternehmen. Der Demokrat hatte die Bürgermeisterwahl Anfang des Monats mit deutlichem Vorsprung gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.