Zerstörung durch israelische Angriffe im Gazastreifen (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Er äußerte sich nach einem Telefonat mit Jordaniens König Abdullah. Mit dem Präsidenten von Ägypten, al-Sisi, will Trump heute sprechen. Bezüglich Gaza sagte der US-Präsident, man spreche von anderthalb Millionen Menschen, und räume das Gebiet einfach. Der Gazastreifen sei buchstäblich eine Abrissbrache, und die Menschen stürben dort. Er würde lieber mit einigen arabischen Nationen zusammenarbeiten und an einem anderen Ort Wohnungen bauen, wo die Palästinenser vielleicht zur Abwechslung in Frieden leben könnten, so Trump. Auf die Frage, ob dies ein vorübergehender oder ein langfristiger Vorschlag sei, sagte er, beides sei möglich.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.