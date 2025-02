Plastik-Trinkhalme werden in der Regel nur einmal genutzt - bis sie sich in der Natur zersetzen, vergehen jedoch Jahrhunderte. (imago / Arnulf Hettrich)

Trump hat sich in der Vergangenheit mehrfach abfällig über umweltfreundlichere Alternativen geäußert. Bei der Unterzeichnung des Dekrets im Weißen Haus sagte Trump, er glaube nicht, "dass Plastik den Haien viel anhaben kann, wenn sie sich ihren Weg durch den Ozean knabbern".

Biden hatte im vergangenen Jahr ein Verbot von Einwegplastikprodukten in der Gastronomie, bei Veranstaltungen oder Verpackungen ab 2027 erlassen. Mehrere US-Bundesstaaten und Städte haben ähnliche Verbote auf den Weg gebracht. In der EU ist der Verkauf von Einweg-Plastikstrohhalmen seit Juli 2021 verboten.

Umweltorganisationen warnen seit Jahren vor weitreichenden Folgen von Plastik-Verschmutzungen im Meer und an Land. Inzwischen wurde Mikroplastik auch in entlegenen Gebieten sowie in Tieren, aber auch dem menschlichen Blut nachgewiesen.

