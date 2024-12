Donald Trump findet die Umstellung auf die Sommerzeit lästig und kostspielig. Er will nur noch die "normale" Zeit - umgangssprachlich die Winterzeit - in den USA gelten lassen. (picture alliance / AP Photo / Alex Brandon)

Die Republikanische Partei werde sich nach Kräften darum bemühen, teilte er mit. Die Sommerzeit sei lästig und kostspielig. Die Sommerzeit, bei der die Uhren im Sommerhalbjahr um eine Stunde vorgestellt werden, um die längeren Abende zu nutzen, gilt seit den 60er Jahren in fast allen Teilen der USA. Sie war jedoch ähnlich in Deutschland in den letzten Jahren Gegenstand von Diskussionen. Trump tritt am 20. Januar 2025 seine zweite Amtszeit als US-Präsident an.

