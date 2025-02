Handelspolitik

Grenze zwischen Kanada und den USA: Auf Waren aus dem Nachbarland wird in den Vereinigten Staaten nun 25 Prozent Zoll erhoben. (Getty Images via AFP / DAVID RYDER)

Er habe keinen Zeitplan, aber die Entscheidung werde sehr bald erfolgen, sagte Trump in Washington. Die EU-Länder nutzten die USA wirklich aus, betonte er mit Verweis auf das bestehende Handelsbilanzdefizit. Die EU führt im gleichen Zeitraum Güter mit einem geringeren Wert aus den USA ein, als sie in die USA liefert.

Trump hatte am Wochenende bereits wie angekündigt per Dekret Importzölle auf Produkte aus Kanada, Mexiko und China erlassen. Im Gegenzug kündigten die Länder Strafzölle auf US-Produkte an. Inzwischen äußerte Trump seine Bereitschaft für Verhandlungen mit Kanada und Mexiko. Im Lauf des heutigen Tages solle es erste Gespräche geben.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.