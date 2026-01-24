Nach breiter Kritik

Während des NATO-Einsatzes in Afghanistan wurden 457 britische Soldaten getötet - doch US-Präsident Trump spricht von "Zurückhaltung". (imago images / ZUMA Press / Nelvin C. Cepeda via www.imago-images.de)

Er teilte mit, die britischen Soldaten der damaligen NATO-Truppe seien großartig und tapfer gewesen und würden immer an der Seite der USA stehen. Sie gehörten zu den größten Kriegern.

Zuvor hatte Trump in einem Interview behauptet, NATO-Truppen hätten sich während der im Jahr 2001 begonnenen Mission von der Front ferngehalten. Großbritanniens Premierminister Starmer bezeichnete Trumps Äußerung als beleidigend und erschreckend.

Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte, deutsche Soldatinnen und Soldaten hätten ihren Auftrag in Afghanistan 19 Jahre lang unter Gefahr für Leib und Leben erfüllt. Deutschland habe dafür einen hohen Preis bezahlt, denn 59 Soldaten und Polizisten seien dort ums Leben gekommen. Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen nannte es inakzeptabel, dass Trump das Engagement der verbündeten Soldaten in Afghanistan in Frage stelle. Dänemark sei dort eines der Länder mit den höchsten Opferzahlen gewesen.

