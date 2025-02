Trump: Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada Anfang März

US-Präsident Trump beharrt auf die Zölle für Mexiko und Kanada. (picture alliance / abaca / Pool / ABACA)

Aus beiden Ländern strömten nach wie vor Drogen in nicht hinnehmbaren Mengen in die Vereinigten Staaten, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Deshalb würden die bisher ausgesetzten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent am 4. März in Kraft treten. Auf Waren aus China sollen dann zusätzliche Abgaben in Höhe von 10 Prozent gelten. Gestern hatte es wegen unklarer Äußerungen Trump Unklarheit über den Zeitpunkt des Inkrafttretens gegeben.

Ebenfalls gestern hatte der US-Präsident erneut Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union angekündigt. Betroffen seien Autos, aber auch andere Waren, sagte Trump während einer Kabinettssitzung in Washington. Er warf den Europäern abermals vor, die USA auszunutzen. Die EU-Kommission will nach eigenen Angaben entschlossen und unverzüglich darauf reagieren.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.