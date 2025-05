Nahost-Reise

US-Präsident Trump bricht zu einer Reise in die Golfregion auf. (AFP / BRENDAN SMIALOWSKI)

Steinberg sagte im Deutschlandfunk , Saudi-Arabien wiederum habe großes Interesse an modernsten Waffen und an einem Zugang zu ziviler Nukleartechnologie. Ein weiteres Thema sei ein Friedensabkommen mit Israel. Alle Akteure seien daran interessiert. Vor dem Angriff der Hamas im Oktober 2023 schien es so, als stünde ein Frieden zwischen Israel und Saudi Arabien bevor. Allerdings sei dies nun aus Trumps Sicht schwieriger geworden, weil der israelische Ministerpräsident Netanjahu keinen Willen zeige, sich mit den Palästinensern an einen Tisch zu setzen. Netanjahu stehe im Weg, dies könnte auch ein Grund sei, warum Trump nicht Israel derzeit nicht besuche, betonte Steinberg.

Im Vorfeld der Reise warb Trump um saudische Investitionen in den USA im Umfang von bis zu einer Billion Dollar. Der Ökonom und Saudi-Arabien-Experte Tim Callen sagte der "New York Times", er sehe nicht, wie diese Summe auch nur annähernd zustandekommen könnte. Saudi-Arabien gilt als wichtiger Partner der USA in der Region. Schon 2017 führte Trump zu Beginn seiner ersten Amtszeit seine erste größere Auslandsreise in das Land.

Der US-Präsident will in den kommenden Tagen auch Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate besuchen.

