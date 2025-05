Nahost-Reise

Trump zu Besuch in Saudi-Arabien erwartet

US-Präsident Trump wird heute zu einem Besuch in Saudi-Arabien erwartet. In der Hauptstadt Riad will er an einem Wirtschaftsforum teilnehmen. Nach Einschätzung des Nahost-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Guido Steinberg, geht es Trump bei dem Besuch insbesondere um Wirtschaftsdeals.