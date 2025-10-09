Es könnte bald einen Waffenstillstand im Gazastreifen geben (Archivbild). (picture alliance / dpa / Shabtai Gold)

US-Präsident Trump erklärte in Washington, die Menschen sollten am Montag oder Dienstag an Israel übergeben werden. Das Abkommen sieht zudem die Freilassung rund 2.000 palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen sowie eine Waffenruhe vor, deren Beginn aber noch unklar ist. Außerdem sollen sich die israelischen Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückzuziehen.

Unterhändler der israelischen Regierung und der Hamas hatten gestern Abend in Ägypten dem ersten Schritt des Plans zugestimmt. Das israelische Kabinett kommt im Laufe des Abends zusammen, um über die Einigung abzustimmen. Die offizielle Unterzeichnung könnte dann möglicherweise am Sonntag stattfinden. Ägyptens Präsident Sisi lud Trump dazu ein; dieser sagte, er werde versuchen zu kommen.

International wurde die Vereinbarung begrüßt. Bundeskanzler Merz sagte, die Entwicklung "mache Mut". In Israel und im Gazastreifen gingen jubelnde Menschengruppen auf die Straßen.

