Erste Pressekonferenz

US-Präsident Trump hält eine Pressekonferenz zum Irankrieg.

Trump sagte in einer Pressekonferenz, man sei den Zeitprognosen erheblich voraus. Zugleich betonte er, dass die US-Streitkräfte "weitaus länger" im Einsatz bleiben könnten als die ursprünglich geplanten vier bis fünf Wochen. Trump schloss in einem Interview mit der "New York Post" zudem den Einsatz von Bodentruppen nicht aus. Er fügte jedoch hinzu, dass dies wahrscheinlich nicht nötig sei.

Der Krieg gegen den Iran wird auch Thema bei einem Treffen von Trump mit Bundeskanzler Merz in Washington sein. Eigentlich sollte es bei dem Gespräch im Weißen Haus vor allem um den Ukrainekrieg und die Zollpolitik gehen. Es ist der dritte USA-Besuch von Merz als Bundeskanzler.

