US-Präsident Trump (picture alliance / Sipa USA)

Vor Journalisten im Weißen Haus in Washington sagte er, die Menschen würden ihn darum bitten, zu kandidieren, und es werde gesagt, dass es eine Möglichkeit dazu gebe. Er selbst würde es nicht wissen. Er habe sich nicht damit befasst, behauptete Trump. Zuvor hatte er in einem Interview deutlich gemacht, dass er sich eine dritte Amtszeit vorstellen könne.

Seit der Verabschiedung des 22. Verfassungszusatzes im Jahr 1951 ist vorgesehen, dass "niemand mehr als zwei Mal" zum Präsidenten der USA gewählt werden darf. Rechtlich liegen die Hürden für eine Änderung hoch. Erforderlich wären Zweidrittelmehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat - in beiden Kongresskammern haben die Republikaner derzeit nur knappe Mehrheiten. Zudem wäre die Zustimmung von Dreiviertel der Bundesstaaten nötig. Die Republikaner regieren derzeit in 27, die Demokraten in 23 Bundesstaaten.

