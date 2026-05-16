Nach China-Reise

US-Präsident Donald Trump und Xi Jinping in China (AP / Kenny Holston)

Trump sagte dem Sender "Fox News", das Thema sei ein gutes Druckmittel in den Verhandlungen mit Peking. Deshalb lasse er die Entscheidung vorerst in der Schwebe. Der US-Kongress hatte das Waffengeschäft im Umfang

von rund 12 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gebilligt, die Genehmigung durch den Präsidenten steht aber noch aus. Die Taiwan-Frage war eines der zentralen Themen bei den Gesprächen von Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi. Dieser hatte gewarnt, dass die Beziehung zu den USA in eine äußerst gefährliche Lage geraten könnte.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets und strebt eine Vereinigung mit dem Festland an - notfalls auch mit militärischen Mitteln. Die USA erkennen Taiwan zwar nicht offiziell als Staat an, sind aber der wichtigste militärische Unterstützer der demokratisch regierten Insel.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.