Schon länger sind die Beziehungen zwischen den USA und China belastet. Streitthemen sind neben dem Handelskonflikt auch die Einschränkung der Autonomierechte von Hongkong durch das neue Sicherheitsgesetz und der Umgang mit der Corona-Pandemie.

Am Montagfrüh (27.07.) sei nun das US-Konsulat im chinesischen Chengdu geschlossen worden, teilte das Außenministerium in Peking mit. Das Konsulargebäude wurde von chinesischen Sicherheitskräften abgeriegelt. China hatte die USA aufgefordert, ihre Diplomaten aus Chengdu abzuziehen, nachdem zuvor die Regierung in Washington die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatte.

Hardt erwartet in den nächsten Monaten "mildere Töne"

Es sei extrem gefährlich, den Konflikt mit China weiter zu verschärfen", erklärte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hardt im Dlf. Viele Millionen Arbeitsplätze in den USA seien von den wirtschaftlichen Verflechtungen abhängig. "Am Ende wird die amerikanische Wirtschaft dem amerikanischen Präsidenten schon sagen, dass viele Millionen Arbeitsplätze in Amerika auch von den Exporten nach China abhängen und auch der Wohlstand Amerikas auch ein Stück weit von billigen Produkten aus China", betonte Hardt. Der CDU-Politiker gehe davon aus, dass der Präsident in den nächsten Monaten wieder "mildere Töne" anschlagen werde, wenn er die Unterstützung der US-Wirtschaft nicht verlieren wolle.

Im europäischen Kontext forderte Hardt eine gemeinsame europäische Strategie, "die gegenüber China härter auftritt". Europa müsse sich klar gegen illegetime Handelspraktiken der Chinesen wehren.

