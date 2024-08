US-Präsidentschaftswahlkampf

Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner, Trump, bei seinem Wahlkampf-Auftritt hinter Schutzglas in Asheboro im Bundesstaat North Carolina. (AFP / PETER ZAY )

Seine Rede in Asheboro im Bundesstaat North Carolina fand hinter schusssicherem Glas statt. Die Veranstaltung wurde von strengen Sicherheitsvorkehrungen begleitet, Fotos zeigten Scharfschützen auf den Dächern anliegender Gebäude. Der Secret Service hatte Trump nach dem Anschlag vor einem Monat in der Kleinstadt Butler von Auftritten unter freiem Himmel abgeraten. Danach fanden Trumps Wahlkampf-Veranstaltungen zunächst in Hallen statt.

Trump tourt derzeit durch bei der Wahl am 5. November besonders hart umkämpften Bundesstaaten, die sogenannten Swing States.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.