Wie die Wahlkommission mitteilte, kommt Asfura nach vorläufigen Ergebnissen auf 41 Prozent. An zweiter Stelle folgt der Kandidat der Liberalen Partei, Nasralla, mit rund 39 Prozent. Die Links-Politikerin Moncada, die für die Regierungspartei Libre der bisherigen Präsidentin Castro antritt, liegt mit 20 Prozent auf Rang drei.
Überschattet wurde die Wahl von einem Einflussversuch des US-amerikanischen Präsidenten Trump. Er drohte damit, die US-Hilfen für Honduras zu kürzen, sollte der Unternehmer Asfura nicht gewinnen.
