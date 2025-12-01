Honduras
Trumps Favorit führt bei Präsidentschaftswahl

Bei der Präsidentschaftswahl in Honduras führt der Kandidat der konservativen Nationalpartei, Asfura.

    Nasry Asfura, der Präsidentschaftskandidat der Nationalen Partei in Honduras (Moises Castillo/AP/dpa)
    Wie die Wahlkommission mitteilte, kommt Asfura nach vorläufigen Ergebnissen auf 41 Prozent. An zweiter Stelle folgt der Kandidat der Liberalen Partei, Nasralla, mit rund 39 Prozent. Die Links-Politikerin Moncada, die für die Regierungspartei Libre der bisherigen Präsidentin Castro antritt, liegt mit 20 Prozent auf Rang drei.
    Überschattet wurde die Wahl von einem Einflussversuch des US-amerikanischen Präsidenten Trump. Er drohte damit, die US-Hilfen für Honduras zu kürzen, sollte der Unternehmer Asfura nicht gewinnen.
    Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.