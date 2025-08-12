Nationalgarde im Einsatz

US-Präsident Donald Trump bei der Verkündung der Maßnahmen für Washington D.C. (AP / Alex Brandon)

Trump hatte am Montag per Dekret angeordnet, dass die Polizei im Hauptstadtbezirk Washington wegen angeblich ausufernder Kriminalität vorerst unter den Befehl von Justizministerin Pam Bondi gestellt wird. Außerdem sollten zunächst 800 Soldaten der Nationalgarde zum Einsatz kommen. Bei Bedarf will Trump noch mehr Einsatzkräfte mobilisieren.

Er stützt sein ungewöhnliches Dekret auf ein Gesetz namens "Home Rule Act", das im Notstand die Polizei in Washington unter Bundeskommando stellt. US-Medien zufolge ist es das erste Mal, dass ein Präsident die Polizei in Washington unter Bundeskontrolle bringt.

Warum setzt Trump die Nationalgarde in Washington ein?

Die offizielle Begründung von Trump lautet, dass die öffentliche Sicherheit in der Hauptstadt wiederhergestellt werden soll. Die demokratische Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, wies Trumps Erklärungen zurück und sagte, die Stadt erlebe "keinen Anstieg der Kriminalität". Sie betonte, dass die Gewaltkriminalität im vergangenen Jahr ihren niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten erreicht habe. Sie nannte die Maßnahmen Trumps "beunruhigend und beispiellos".

Nach Angaben der Polizeibehörde der Stadt sank die Gewaltkriminalität in den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 um 26 Prozent, nachdem sie im Jahr 2024 bereits um 35 Prozent gesunken war. Die zuständige Staatsanwaltschaft des District of Columbia sprach mit Blick auf 2024 von dem Jahr mit dem geringsten Wert bei Gewaltverbrechen seit 30 Jahren. Die Gesamtkriminalität sank um sieben Prozent. Allerdings bleibt Waffengewalt ein Problem. Laut der Waffenkontrollorganisation Everytown for Gun Safety hatte Washington im Jahr 2023 die dritthöchste Mordrate durch Schusswaffen unter den US-Städten mit über 500.000 Einwohnern.

Trump macht seit Wochen Stimmung gegen Kriminelle und auch gegen Obdachlose in Washington. "Die Obdachlosen müssen wegziehen, 'sofort'", hatte er am Sonntag mitgeteilt. Dazu postete er Fotos, die Zelte und Müll am Straßenrand zeigen - versehen mit der Ankündigung: "Wir werden euch Unterkünfte anbieten, aber 'weit weg' von der Hauptstadt."

Trumps Ankündigung ist sein jüngster Versuch, gegen von Demokraten geführte Städte anzugehen, indem er in die Exekutivgewalt über traditionell kommunale Angelegenheiten eingreift. Es gibt den Vorwurf, Trump wolle eine Krise herbeiführen, um die Ausweitung der präsidialen Macht zu rechtfertigen.

Wer übt Kritik an Trump?

Der Staatsanwalt des Bundesbezirks, Brian Schwalb, erklärte: "Die Maßnahmen der Regierung sind beispiellos, unnötig und rechtswidrig." Er verwies auf einen Tiefststand der vergangenen 30 Jahre bei Gewaltverbrechen im vergangenen Jahr und einen weiteren Rückgang im laufenden Jahr.

Nach Ansicht des demokratischen Minderheitsführers im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, hat die Regierung von Trump "immer wieder gegen Gesetze und die Verfassung verstoßen, um die persönliche und politische Agenda eines Möchtegernkönigs voranzutreiben". Jeffries ließ zunächst offen, welche Maßnahmen die Demokraten im Kongress ergreifen könnten, um sich Trumps Plänen entgegenzustellen.

"Die Republikanische Partei hat in Sachen Recht und Ordnung keinerlei Glaubwürdigkeit", sagte Jeffries. "Trump interessiert sich nicht für die öffentliche Sicherheit. An seinem ersten Tag im Amt hat er Hunderte Gewaltverbrecher begnadigt - viele von ihnen hatten am 6. Januar Polizeibeamte dreist angegriffen", führte er aus mit Verweis auf die von Trump erteilten Straferlasse für Randalierer des Kapitolsturms am 6. Januar 2021. "Wir stehen an der Seite der Einwohner des District of Columbia und lehnen diesen ungerechtfertigten Griff nach der Macht als illegitim ab." Am 6. Januar 2021, zum Ende seiner ersten Amtszeit, hatte Trump die Nationalgarde trotz mehrfacher Aufrufe nicht aktiviert; bei seiner Erzählung von der angeblich ausufernden Gewalt in Washington erwähnte er den Kapitolsturm nicht.

Die Amerikanische Bürgerrechtsunion (ACLU) drückte Bedenken aus. "Der Präsident hat angedeutet, dass diese harten Taktiken, wenn sie sich hier etablieren, auch in anderen Städten mit mehrheitlich schwarzer und brauner Bevölkerung wie Chicago, Oakland und Baltimore im ganzen Land eingeführt werden", sagte Monica Hopkins, Geschäftsführerin der ACLU, der Nachrichtenagentur AP. "Wir haben bereits erlebt, wie die Kontrolle der Nationalgarde und der Polizei von Washington D.C. durch die Regierung zu Missbrauch, Einschüchterung und Bürgerrechtsverletzungen führen kann."

Deutlicher wurde der frühere Arbeitsminister Robert Reich. Der Einsatz der Nationalgarde sei eine Machtdemonstration "aus dem Spielbuch eines Diktators", schrieb Reich.

Welche Proteste gegen einen Einsatz der Nationalgarde durch Donald Trump in Washington gibt es?

Der Fall erinnert an den heftig umstrittenen Einsatz von Soldaten auf den Straßen der Westküstenmetropole Los Angeles im Juni, auch wenn er rechtlich anders gelagert ist. Damals gab es Proteste in Los Angeles, auch jetzt wird mobilisiert - aber bislang im kleineren Rahmen.

In Sozialen Medien wurde über lokale Accounts zu Protestaktionen aufgerufen: Anwohner sollten Plakate in ihre Fenster hängen und abends unter anderem auf Töpfe einschlagen, um ihrem Unmut Luft zu machen. Auf einer beliebten Ausgehmeile in der Innenstadt blockierten einige Dutzend Demonstranten zeitweise den Verkehr. Größere Proteste gab es zunächst aber nicht.

"So sieht Faschismus aus", rief eine Teilnehmerin der Demo in der Innenstadt übers Megafon. Eine andere sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie wolle Solidarität mit ihrer Stadt zeigen – Washington habe kein Problem mit Kriminalität. "Ich bin Tag und Nacht unterwegs. Es ist hier sehr sicher", erklärte Robyn Galbraith. Trump suche nur einen Vorwand, um von schlechten Umfragewerten und innenpolitischen Problemen abzulenken, sagte die pensionierte Lehrerin. Ihren Kindern drohe ein Leben unter "einem autoritären Regime".

Wie wird Washington D.C. verwaltet?

Die Hauptstadt der USA liegt in keinem Bundesstaat. Der 1790 gegründete District of Columbia unterliegt dem Home Rule Act, der dem Kongress die oberste Aufsicht über den Regierungsbezirk einräumt. Das Gesetz ermöglicht den Bürgern dort jedoch die Wahl eines Bürgermeisters und eines Stadtrats.

Trump sagte vergangene Woche, seine Anwälte prüften, wie das Gesetz aufgehoben werden könne. Dazu müsste der Kongress es wahrscheinlich aufheben. Während in den 50 Bundesstaaten der Gouverneur die jeweilige Nationalgarde befehligt, hat der Präsident in D.C. umfassende Befugnisse.

Wie lange kann Trump Washington unter Kontrolle halten?

Der US-Präsident darf die lokale Polizei von Washington zunächst bis zu 48 Stunden unter Bundeskontrolle stellen, bevor er das Parlament informieren muss. Ohne Zustimmung beider Kongresskammern – Senat und Repräsentantenhaus – kann es höchstens 30 Tage dabei bleiben. Danach ist eine Abstimmung erforderlich. Das Parlament ist allerdings gerade in der Sommerpause, weshalb wohl eine Sonderregelung greifen dürfte, die Trump etwas mehr Zeit verschafft.

Üblicherweise haben die Bundesstaaten die Kontrolle über die militärische Reserveeinheit Nationalgarde. In besonderen Lagen - etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen und Notfällen im Inneren - kann der Präsident sie aber unter Bundeskommando stellen. Im Sonderfall der US-Hauptstadt, die kein eigener Bundesstaat ist, untersteht die Nationalgarde ohnehin direkt dem Präsidenten.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.