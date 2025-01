Steve Witkoff ist der Nahost-Sondergesandte des designierten US-Präsidenten Trump (AFP / PATRICK T. FALLON)

Das Außenministerium des Emirats erklärte, bei dem Treffen mit dem katarischen Ministerpräsidenten Abdulrahman in Doha sei es um die jüngsten Entwicklungen in der Region gegangen. Die Vermittlerländer Katar, USA und Ägypten versuchen seit Monaten vergeblich, ein Abkommen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Waffenruhe und die Freilassung der verbliebenen Geiseln zu erreichen. Trump hatte diese Woche verlangt, die Hamas müsse die vor 15 Monaten aus Israel verschleppten Menschen noch vor seinem Amtsantritt am 20. Januar freilassen. Anderenfalls werde im Nahen Osten die Hölle los sein, formulierte Trump.

