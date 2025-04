Weißes Haus

US-Präsident Donald Trump will im Rosengarten des Weißen Hauses sprechen. Es wird erwartet, dass er weitere Zölle ankündigt (Archivbild). (picture alliance / Consolidated News Photos | Samuel Corum)

Für den Abend deutscher Zeit ist eine Stellungnahme im Rosengarten des Weißen Hauses geplant. Trumps Sprecherin erklärte in Washington, die Zölle sollten unmittelbar danach in Kraft treten. Der US-Präsident hatte den 2. April zum "Tag der Befreiung" erklärt. Es wird erwartet, dass er sogenannte reziproke Zölle verkündet. Dies bedeutet im Prinzip, dass die Vereinigten Staaten die Abgaben überall dort anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Trump hatte zuletzt den EU-Ländern vorgeworfen, die USA "über den Tisch zu ziehen". Er stört sich insbesondere daran, dass europäische Unternehmen insgesamt deutlich mehr Waren in die USA verkaufen als amerikanische Unternehmen in die EU.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rechnet unter anderem mit Sonderzöllen auf die Einfuhr von Halbleitern, Pharmazeutika und Holz. Ab Donnerstag treten in den USA außerdem pauschale Aufschläge auf Auto-Importe in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.