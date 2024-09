Zwischenfall in West Palm Beach

In der Nähe des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sind nach Angaben seines Wahlkampfteams Schüsse gefallen. (Stephanie Matat / AP / Stephanie Matat)

Der Secret Service habe eine Person mit einer Waffe in der Nähe von Trumps Golfclub in West Palm Beach gesehen, meldet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Informanten. Der Verdächtige habe auf die Anlage gezielt und zunächst in einem Auto fliehen, später aber festgenommen werden können. Am Tatort selbst sei ein Gewehr sichergestellt worden. Laut der "Washington Post" spielte Trump zum Zeitpunkt des Vorfalls selbst Golf. Er sei von den Personenschützern in einen gesicherten Raum in dem Club gebracht worden. Zunächst war unklar, ob er zu irgendeinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen war. Die Bundespolizei FBI nahm inzwischen Ermittlungen wegen eines möglichen Attentatsversuchs auf.

Vizepräsidentin Harris, die bei der anstehenden Präsidentschaftswahl gegen Trump antritt, äußerte sich erleichtert. Für Gewalt sei in den Vereinigten Staaten kein Platz.

