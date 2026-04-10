Zerstörungen im Gazastreifen (picture alliance / Anadolu | Mahmoud Abu Hamda)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, fehlen damit die finanziellen Mittel für den Wiederaufbau der im Krieg mit Israel verwüsteten Region. Von zehn Ländern, die Geld versprochen hatten, hätten nur drei tatsächlich Mittel bereitgestellt, heißt es unter Berufung auf Insider. Bisher ⁠sei ⁠weniger als eine ⁠Milliarde Dollar zusammengekommen. Dies verhindere, dass das von den ⁠USA unterstützte Nationale Komitee für die Verwaltung ⁠Gazas die Kontrolle von ‌der Hamas übernehmen könne. Der Krieg im Iran habe alles verändert, heißt es weiter.

Israel macht einen vollständigen Truppenabzug von der Entwaffnung der ‌Hamas abhängig, ‌während die militant-islamistische Miliz Garantien für einen israelischen Abzug aus dem Gazastreifen fordert.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.