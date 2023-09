Der Republikaner Mark Meadows war 2020 Stabschef im Weißen Haus. (Patrick Semansky/AP/dpa)

Meadows hatte das Amt zu Zeiten von US-Präsident Trump inne, der in dem Verfahren ebenfalls auf nicht schuldig plädiert. Das Gericht in Atlanta verhandelt gegen insgesamt 19 Beschuldigte. Sie sollen versucht haben, in Georgia das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 zu beeinflussen.

Für morgen plant das Gericht die formelle Anklageerhebung. Trump und die anderen Tatverdächtigen werden nicht persönlich erscheinen, sondern sich von ihren Anwälten vertreten lassen.

