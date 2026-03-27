Wie das Finanzministerium mitteilte, sollen die 100-Dollar-Scheine ab Juni gedruckt werden. Es wäre das erste Mal, dass die Unterschrift eines amtierenden Präsidenen auf US-Geldscheine gesetzt wird.
Sie werden anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Vereinigten Staaten ausgegeben.
Das Ministerium begründete den Schritt mit der wirtschaftlichen Entwicklung unter Trump. Kritiker sehen darin einen Versuch, den Namen des Präsidenten stärker auf staatlichen Symbolen zu verankern.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.