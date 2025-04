Handelspolitik

Sinnbild des Welthandels - ein Containerschiff. (picture alliance / Photoshot / YU FANGPING / Avalon)

Österreichs Bundeskanzler Stocker sprach sich für mehr Freihandel in den kommenden Jahren aus. Der Frankfurter Allgemeinen sagte er, das sei auch eine Reaktion auf Trump. In Hinblick auf das bereits ausverhandelte, aber noch nicht beschlossene Abkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten betonte er, für Österreich sei Freihandel wichtig. Allerdings müsse er fair sein. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder sprach sich für mehr Freihandel aus. Bei einem Besuch in Neu-Delhi warb der CSU-Chef für eine Freihandelszone zwischen Indien und der EU. Unionskanzlerkandidat Merz sagte dem Handelsblatt, es sei ein Fehler gewesen, das große transatlantische Freihandelsabkommen TTIP nicht über die Ziellinie gebracht zu haben. Er setze auf neue Verhandlungen zwischen der EU und den USA.

