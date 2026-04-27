Zentralafrika
Tschad: Mindestens 42 Tote bei Streit um Zugang zur Wasserstelle

Bei Kämpfen im Tschad um Wasserressourcen sind mindestens 42 Menschen getötet worden.

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    Außerdem habe es mehrer Verletzte gegeben, teilte die Regierung des zentralafrikanischen Landes mit. Den Angaben zufolge gab es in der Provinz Wadi Fira an der Grenze zum Sudan Streit zwischen zwei Großfamilien um den Zugang zu einer Wasserstelle. Der Konflikt sei in Gewalt ausgeartet. Die Armee habe die Lage inzwischen aber unter Kontrolle, hieß es weiter.
    Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen um Ressourcen gibt es im Tschad häufig.
    Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.