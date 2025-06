Eskalation in Nahost

Der tschechische Ministerpräsident Fiala (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Patrik Uhlir)

Ein Konvoi habe am Morgen auf dem Landweg die Hafenstadt Tel Aviv verlassen und die Grenze eines israelischen Nachbarlandes erreicht, sagte Tschechiens Botschafterin in Israel der tschechischen Nachrichtenagentur CTK. Von dort soll es mit einem Regierungsflugzeug weiter nach Prag gehen. Es werde mit rund 80 Passagieren an Bord gerechnet. Um welches Nachbarland es sich handelt, wurde aus Sicherheitsgründen nicht genannt.

Tschechien gilt als einer der engsten Verbündeten Israels in der Europäischen Union. Der liberalkonservative Regierungschef Fiala hatte nach eigenen Angaben gestern mit dem israelischen Premierminister Netanjahu telefoniert und die Evakuierungsaktion angekündigt.

