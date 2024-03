Der tschechische Ministerpräsident Fiala (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Patrik Uhlir)

Die Aktivitäten der Gruppe hätten auch bis ins Europäische Parlament gereicht. Sie hätten ernste Auswirkungen auf die Sicherheit der Tschechischen Republik und der EU, fügte Fiala hinzu, ohne Einzelheiten zu nennen.

Nach Informationen der tschechischen Tageszeitung "Denik N" veröffentlichte die Nachrichtenseite unter anderem Erklärungen von Politikern, in denen diese die EU zur Einstellung der Ukraine-Hilfen aufriefen. Einige von ihnen seien mit russischem Geld bezahlt worden, darunter deutsche AfD-Politiker.

Spitzenpolitiker der AfD bei "Voice of Europe" im Interview

Auf den Seiten von "Voice of Europe" finden sich Interviews mit den Topkandidaten der AfD für die Europawahl, Krah und Bystron. Bystron war unter anderem dadurch aufgefallen, dass er während einer Dienstreise nach Litauen auch unangemeldet Belarus besuchte - also das Land, das Russland in seinem Angriffskrieg in der Ukraine zur Seite steht.

Wie der "Spiegel" berichtet, waren ein halbes Dutzend europäische Geheimdienste an der Enttarnung des russischen Netzwerks beteiligt. Nach ihrer Einschätzung soll hinter "Voice of Europe" Wiktor Medwedtschuk stehen, ein prorussischer Oligarch ukrainischer Herkunft, dem aber die russische Staatsangehörigkeit entzogen wurde. Das Geschäft geleitet haben soll der ehemalige Leiter eines prorussischen Senders in der Ukraine, Artem Martschewskyj. Sowohl Medwedtschuk als auch Martschewsky wurden von Tschechien mit Sanktionen belegt. Ihr Vermögen ist der Regierung zufolge eingefroren worden.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.