Verbotszonen und Verkaufseinschränkungen

Das neue Gesetz verbietet unter anderem den Verkauf auf Märkten und an mobilen Ständen. Außerdem werden landesweit einheitliche Böllerverbotszonen rund um Einrichtungen wie Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime sowie Zoos und Tierhandlungen ausgewiesen. Das Gesetz ermächtigt Kommunen, weitere lokale Verbote zu verhängen. Es sieht Geldstrafen bei Zuwiderhandlungen vor.
Mehrere tschechische Städte sagten ihr zentral organisiertes Silvesterfeuerwerk ab, um nicht in Konflikt mit dem Gesetz zu kommen.
