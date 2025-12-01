Verbotszonen und Verkaufseinschränkungen
Tschechien verschärft Regeln für Feuerwerk

In Tschechien sind schärfere Regeln für den Verkauf und Gebrauch von Feuerwerkskörpern in Kraft getreten.

    Feuerwerk über dem Prager Wenzelsplatz
    Neujahrsfeuerwerk in Prag (Archivbild) - ab sofort gelten strengere Regeln für Verkauf und Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Tschechien (picture alliance / dpa / CTK / Roman Vondrous)
    Das neue Gesetz verbietet unter anderem den Verkauf auf Märkten und an mobilen Ständen. Außerdem werden landesweit einheitliche Böllerverbotszonen rund um Einrichtungen wie Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime sowie Zoos und Tierhandlungen ausgewiesen. Das Gesetz ermächtigt Kommunen, weitere lokale Verbote zu verhängen. Es sieht Geldstrafen bei Zuwiderhandlungen vor.
    Mehrere tschechische Städte sagten ihr zentral organisiertes Silvesterfeuerwerk ab, um nicht in Konflikt mit dem Gesetz zu kommen.
