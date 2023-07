Tschechisch-französischer Schriftsteller Milan Kundera ist gestorben. (AFP/MIGUEL MEDINA)

Das Buch über eine Ménage à trois vor dem Hintergrund des Prager Frühlings 1968 wurde später mit den Filmstars Daniel Day-Lewis und Juliette Binoche verfilmt.

Die Kommunistische Partei in der damaligen CSSR hatte Kundera 1970 aus ihren Reihen ausgeschlossen, kurze Zeit später wurde er mit einem Publikationsverbot belegt. 1975 erhielt er ein Ausreisevisum und siedelte nach Frankreich über. 1981 nahm er die französische Staatsbürgerschaft an. Später schrieb er in französischer Sprache.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.