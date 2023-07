Paris

Tschechisch-französischer Schriftsteller Milan Kundera gestorben

Der Schriftsteller Milan Kundera ist tot. Wie die Mährische Landesbibliothek in seinem Geburtsort Brünn bekanntgab, starb der 94-Jährige gestern in Paris nach langer Krankheit. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war er zum bedeutendsten tschechischen Schriftsteller geworden - und mit dem Roman "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" von 1984 erlangte er Weltruhm.

12.07.2023