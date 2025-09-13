Die Angaben zur Stärke bewegen sich zwischen 7,1 und 7,5. Eine Tsunami-Warnung wurde inzwischen wieder aufgehoben. Laut dem US-Dienst "United States Geological Survey" ereignete sich das Beben mehr als 100 Kilometer östlich der Hafenstadt Petropawlowsk-Kamtschatski.
Im Juli hatte ein Beben der Stärke 8,8 in der Region zu mehreren Tsunamis geführt, die Wellen waren teils meterhoch. Bei Kamtschatka stoßen zwei tektonische Platten aufeinander - die pazifische und die nordamerikanische. Die Region ist nur dünn besiedelt.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.