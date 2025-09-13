Russland
Tsunami-Warnung nach Seebeben vor Halbinsel Kamtschatka aufgehoben

Vor der Ostküste der russischen Halbinsel Kamtschatka hat sich erneut ein schweres Erdbeben ereignet.

    Die Angaben zur Stärke bewegen sich zwischen 7,1 und 7,5. Eine Tsunami-Warnung wurde inzwischen wieder aufgehoben. Laut dem US-Dienst "United States Geological Survey" ereignete sich das Beben mehr als 100 Kilometer östlich der Hafenstadt Petropawlowsk-Kamtschatski.
    Im Juli hatte ein Beben der Stärke 8,8 in der Region zu mehreren Tsunamis geführt, die Wellen waren teils meterhoch. Bei Kamtschatka stoßen zwei tektonische Platten aufeinander - die pazifische und die nordamerikanische. Die Region ist nur dünn besiedelt.
