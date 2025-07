Nach Seebeben

Tsunami-Wellen treffen Kamtschatka-Halbinsel und Japan - weitgehend Entwarnung

Nach dem Seebeben der Stärke 8,8 vor Kamtschatka im Pazifik ist der Tsunami-Alarm in der russischen Hafenstadt Sewero-Kurilsk aufgehoben worden. Zuvor hatten teils mehr als sechs Meter hohe Wellen die russische Halbinsel getroffen. Das teilte das Institut für Ozeanologie in Moskau mit. Größere Schäden gab es nach Angaben der Behörden in den dünn besiedelten Gebieten nicht.