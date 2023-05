Nach Eklat

Tübingens Oberbürgermeister Palmer gibt Grünen-Mitgliedschaft auf

Tübingens Oberbürgermeister Palmer ist bei den Grünen ausgetreten. Das teilte der baden-württembergische Landesverband der Partei mit. Palmer zieht damit die Konsequenzen aus seinem Verhalten am Freitag an der Goethe-Universität in Frankfurt. Dort hatte er eine rassistische Bezeichnung für Schwarze verwendet.

01.05.2023